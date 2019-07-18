YKS tercih dönemi için geri sayım başladı! YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler 2019 YKS sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM aday işlemleri sisteminden öğrenebiliyor. Öğrenciler için sırada tercih dönemi var. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Haberimizden üniversite tercihleriyle ilgili aklınıza takılan soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

2019 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Adayların Başarı Sırası bilgisine göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor.

İki Yıllık ve Dört Yıllık Nasıl Seçilir?

Eğitim süresine göre doğru tabloyu incelemek gerekiyor. Önlisans programları (iki yıllık) için Tablo 3 ve lisans programları (4+ yıllık) için Tablo 4 kullanılıyor.

Vakıf Üniversitesi Ücretlerine Nereden Bakılır? Hazırlık Sınıfı Var Mı?

Her programın satırındaki “ ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ” sütununda bulunan sayıların kılavuzun “ TABLO 3 VE TABLO 4’TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI ” alanından bulunması ve okunması gerekiyor. Bu sayı biçimindeki kodlar sayesinde, bölümün öğretim dili, hazırlık sınıfı zorunluluğu olup olmadığı, vakıf üniversitelerinin ücretleri vb. bilgilere ulaşılıyor.

Her İstediğim Bölümü Yazabilir Miyim?

Tablo 1A ve Tablo 1B ‘deki kısıtlamaların kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin, Tıp Fakültesi tercihi yapmak isteyen bir adayın SAY puan türündeki sıralaması en düşük 50 bin olabilir. 50 binden daha düşük sıralamadaki bir aday, mesela 60 bininci aday, bir önceki seneye göre puanı yetiyor gözükse bile tercihlerinde Tıp Fakültesine yer veremiyor, sistem uyarı veriyor.

Tercihlerimi Nasıl Sıralamalıyım?

Tercihlerin istek sırasına göre yapılması gerekiyor. Sistem adayı yerleştirdikten sonra aday, puanının yettiği başka bir yere gitmeyi istese de bunu yapamıyor. Bunu bir örnek ile açıklayalım.

İki tercihim var: 1. Sırada İstanbul Üniversitesi ve 2. Sırada Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Sonuç açıklandığı zaman İstanbul Üni. Kazandığımı ve puanımın Marmara'ya da yettiğini öğrendim. Fikir değiştirip Marmara Üniversitesi'ne kayıt yaptırmam mümkün değil. İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak zorundayım.

24'ten fazla tercih yapmak isteyen bir kişi, çok yüksek puanlı olup da listenin aşağılarında kalmış bir tercihini silerek, daha düşük puanlı ve liste dışı kalmış olan bir tercihini listeye ekleyebilir. Bu sayede yerleşme şansını arttırmış olur.

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