YKS tercih kılavuzu yeniden yayınlanacak! ÖSYM’den YKS kontenjan ve terih kılavuzu açıklaması…

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarının yer aldığı kılavuzun açıklandığını söyledi. Aygün “2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

YENİDEN YAYINLANACAK KILAVUZ ÖNEM TAŞIYOR

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

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Adayların, YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise matematikte zorlandığına ilişkin yorumların anımsatılması üzerine Aygün, “Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansımasıdır. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Aygün, bu yıl YKS’de bazı ilklerin yaşandığına işaret ederek, “Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde sınav yapılmıştır. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girmiştir. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alınmıştır.” ifadelerini kullandı.