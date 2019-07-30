YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YKS tercih sonuçları için net bir tarih açıklamadı. Ancak geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınan tercihlerin sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

YERLEŞEMEYENLER DİKKAT!

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILIYOR?

ÖSYM resmi internet adresinden duyuru ile ek yerleştirme tarihlerini açıklayacak. Her yıl düzenli sınav takvimi yayınlayan ÖSYM tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgileri sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra duyuruyor.