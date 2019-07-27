YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları için bekleyiş…

Üniversite tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen adaylar doğru bir tercihte bulunmak istiyor. Uzmanlar hızla gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyayı göz önüne alarak öğrencilere gelecekte de geçerli olacak meslekler hakkında önerilerde bulunuyor. İşte 2019 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…

YKS tercih sonuçlarının ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

Adaylar için doğru tercihte bulunmak büyük bir önem arz ediyor. Üniversite ve bölüm tercihinde dikkat edilmesi gerekenler ve YÖK Atlas tercih robotu haberimizde yer alıyor. Tercih yapacak adayların 29 Temmuz'a kadar tercihlerini ÖSYM’ye iletmesi gerekiyor. İşte 2019 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…

YKS TERCİH ROBOTU

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

– Adayların ilgi ve istekleri ile uyumlu tercihler yapabilmeleri için yükseköğretim programlarını ve mezunlarının nasıl işlerde çalıştığını araştırmaları gerekiyor.

– Bunun yanında, seçmeyi düşündükleri üniversite eğitimi ile sahip olacakları mesleklerinin gelecek 20 yıl içinde nasıl bir konumda olacağını da araştırmak çok önemli.

– Lise eğitimi sırasında başarısız olduğu derslerin ağırlıklı olduğu bir bölümü tercih eden üniversite adayları, kısa süre sonra okumayı bırakmak ya da yeniden sınava girmek zorunda kalabiliyor. Bu sebeple, akademik başarı gereklilikleri açısından da bölümleri iyi araştırmak gerekiyor.

– Öğretim üyesi sayısı ve programın kontenjanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını gösterdiği için önemli veriler olarak görülüyor. Bu sayı ne kadar düşükse üniversite öğrencilerinin öğretim üyelerine ulaşma şansı o kadar yüksek oluyor.

– Öğretim üyesi sayısı kadar, üniversitelerin adayın tercih etmek istediği programa ne kadar bilimsel yatırım yaptığı ve öğrencilerin okul içinde kişisel gelişimleri için ne kadar fırsata sahip olacakları da önem taşıyor. Kulüplerinin etkinlik düzeyi, üniversitenin düzenlediği ya da ev sahipliği yaptığı sempozyumlar, konferanslar, bilim şenlikleri ya da diğer çalışmaların incelenmesi gerekiyor.

– Adaylar, teknoloji ağırlıklı bir programda okumak istiyor ise üniversitenin teknoloji yatırımları ve çevre ile kurduğu teknoloji iş birlikleri önem taşıyor. https://teknopark.sanayi.gov.tr/Home/TgbListesi adresinden üniversitelerin Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri incelenebiliyor. Teknopark etkileşimi olan üniversiteler adayları teknoloji ve bilişim ağırlıklı gelecek için daha iyi hazırlıyor. Bu süreçten yönetici adayı öğrenciler de faydalanıyor.