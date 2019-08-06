YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? 2019 YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu!

YKS sonuçları için nefesler tutuldu ve yapılan açıklamaya göre YKS sonuçları için çok kısa bir süre kaldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından istedikleri üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yaptıracak, yerleşemeyen adaylara ise ya ek yerleştirme bekleyecek ya da bir yıl daha hazırlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’ndan önce açıklanacağını bildirdi.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI HEYECAN ARTTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN BİR ŞANS DAHA OLACAK

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.