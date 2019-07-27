YKS tercihi yapacaklar zaman daralıyor! İşte YKS tercih işlemlerinin biteceği tarih

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde üniversite tercih işlemleri başladı. YKS tercih işlemleri 29 Temmuz’da bitecek. YKS’den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih yapacak adaylar YÖK Atlas tercih robotu bilgilerinden faydalanabilecek. Peki YÖK Atlas nasıl kullanılır? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin takvimine göre YKS tercih işlemleri 29 Temmuz’da bitecek.

YKS TERCİH ROBOTU

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Adayların ilgi ve istekleri ile uyumlu tercihler yapabilmeleri için yükseköğretim programlarını ve mezunlarının nasıl işlerde çalıştığını araştırmaları gerekiyor.

– Bunun yanında, seçmeyi düşündükleri üniversite eğitimi ile sahip olacakları mesleklerinin gelecek 20 yıl içinde nasıl bir konumda olacağını da araştırmak çok önemli.

– Lise eğitimi sırasında başarısız olduğu derslerin ağırlıklı olduğu bir bölümü tercih eden üniversite adayları, kısa süre sonra okumayı bırakmak ya da yeniden sınava girmek zorunda kalabiliyor. Bu sebeple, akademik başarı gereklilikleri açısından da bölümleri iyi araştırmak gerekiyor.

– Öğretim üyesi sayısı ve programın kontenjanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını gösterdiği için önemli veriler olarak görülüyor. Bu sayı ne kadar düşükse üniversite öğrencilerinin öğretim üyelerine ulaşma şansı o kadar yüksek oluyor.

– Öğretim üyesi sayısı kadar, üniversitelerin adayın tercih etmek istediği programa ne kadar bilimsel yatırım yaptığı ve öğrencilerin okul içinde kişisel gelişimleri için ne kadar fırsata sahip olacakları da önem taşıyor. Kulüplerinin etkinlik düzeyi, üniversitenin düzenlediği ya da ev sahipliği yaptığı sempozyumlar, konferanslar, bilim şenlikleri ya da diğer çalışmaların incelenmesi gerekiyor.

– Adaylar, teknoloji ağırlıklı bir programda okumak istiyor ise üniversitenin teknoloji yatırımları ve çevre ile kurduğu teknoloji iş birlikleri önem taşıyor. https://teknopark.sanayi.gov.tr/Home/TgbListesi adresinden üniversitelerin Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri incelenebiliyor. Teknopark etkileşimi olan üniversiteler adayları teknoloji ve bilişim ağırlıklı gelecek için daha iyi hazırlıyor. Bu süreçten yönetici adayı öğrenciler de faydalanıyor.