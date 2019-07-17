YKS üniversite kontenjanları: Güncel önlisans, lisans üniversitelerin taban puanları belli oldu mu?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sınav ardından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yoğun şekilde araştırılıyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirildi. Henüz güncel YKS üniversite kontenjanları açıklanmadı. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından bilgi edinmek ve fikir vermek amacıyla yayınlanan kontenjan bilgileri erişimde bulunuyor. İşte YKS ile yerleştirme yapılan tüm üniversitelerin kontenjan listeleri…

YKS KONTENJAN LİSTESİ 2018

2019 yılının YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Ancak 2018 yılının kontenjan listeleri tercih yapacak öğrenciler için rehber olabilir. Aşağıdaki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversitelerin okul kontenjanlarını öğrenebilirsiniz…

ÜNİVERSİTE KONTEJAN KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmasa da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren tercih sürecine benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 3

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 4

YKS BARAJ PUANI

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.