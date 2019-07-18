YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte üniversite kontenjan kılavuzu, 2 ve 4 yıllık bölümler

YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları şimdi de tercih işlemlerine başlayacak. YÖK Atlas, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. YKS tercihleri için araştırma yapan öğrenciler YÖK’ün tercih sihirbazı YÖK Atlas’la ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…

YÖK ATLAS’A ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

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