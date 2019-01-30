YÖKDİL 2019 sınavı başvuru kılavuzu: YÖKDİL başvuruları bugün başladı, ne zaman bitecek?

YÖKDİL sınavı Anadolu Üniversitesi işbirliği ile YÖK tarafından düzenleniyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. Peki YÖKDİL başvuruları ne zamna ve nasıl yapılacak?

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat’ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat’ta “yokdil.yok.gov.tr” adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAV KILAVUZU



YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.



YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.