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YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'den YÖKDİL başvuru işlemlerinin başladığı duyuruldu. 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman sona eriyor? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

20:50 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL sınavına başvuru yapmak isteyen adayla rbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. İşte YÖKDİL başvuru ekranı…

ÖSYM YÖK BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim 2019 olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

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