YÖKDİL başvuruları tarihleri açıkladı! YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman?

Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların girdiği YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlayacak belli oldu. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman adaylar tarafından merak ediliyordu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL hakkında merak edilen sınav tarihi ve başvuru tarihi belli oldu. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL başvurusu 30 Ocak’ta başlıyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta “yokdil.yok.gov.tr” adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.