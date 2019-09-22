YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Kimler YÖKDİL’e girebilir?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde alınıyor.

YÖKDİL SINAVI TAKVİMİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için başvuru tarihleri;

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise 120 lira olarak belirlendi.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.