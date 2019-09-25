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YÖKDİL geç başvuru ne zaman? YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi belli oldu

YÖKDİL başvuruları sona erdi. Ancak belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuluyor. 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemleri, başvuru ücretinin yatırılmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ne zaman?

12:38 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL geç başvuru ne zaman? YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi belli oldu

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için başvuru işlemleri sona erdi. Peki, YÖKDİL geç başvuru hangi tarihte? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar olacak?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için geç başvuru tarihi olarak 3 Ekim 2019 olarak belirlendi.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ise 180 lira olarak belirlendi.

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