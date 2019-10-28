YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı. YÖKDİL'e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir. Peki, YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte detaylar…

YÖKDİL GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK’ün yayınladığı takvime göre, YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.