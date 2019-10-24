YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; “03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir” dedi. İşte ÖSYM AİS giriş ve YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERİ/BELGESİ SORGULAMA

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



ÖNEMLİ UYARI

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.