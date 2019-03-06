YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte sınav yerleri…

YÖKDİL sınavında başarılı olup akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler sınav giriş belgelerinin hazırlanmasını bekliyor. YÖKDİL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanmadığı merak konusu. YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı ve aşağıdaki linkten kontrol edilebilir. İşte YÖKİL sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerlerine dair merak edilenler…

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK’ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6’ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.