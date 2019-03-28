YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı!

Kısa zaman önce YÖKDİL sınavına giren öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamanın ardından kısa bir süre sonra da YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan sınav, Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlandı. Sorular Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. 10 Mart’ta düzenlenen sınavın sonuçları http://yokdil.yok.gov.tr/ adresinden ilan edildi.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TIKLA ÖĞREN

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... YÖK'ten 'YÖKDİL sonuçları' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK olarak kurguladıkları, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurmuştu.