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YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? 2019 YÖKDİL ne zaman?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL sınav yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?

12:44 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? 2019 YÖKDİL ne zaman?

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Sınav tarihini beklemeye başlayan adaylar sınav giriş yerleri açıklandı mı merak ediyor.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019-YÖKDİL, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Adaylar sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak.

Almanca Arapça İngilizce kariyer Sağlık sınav sınav yerleri
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