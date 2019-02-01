YÖKDİL sınavı başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı her sene olduğu gibi bu 2019 yılında da Anadolu Üniversitesi işbirliği ile YÖK tarafından düzenlenecek. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Daha önce bu sisteme girmemiş olanlar Kayıt Ol butonuna tıklayarak, TC kimlik numaralarını ve e-posta adreslerini sisteme giriyor, ardından kayıt işlemini başlatabiliyor. İşte YÖKDİL sınav başvuru ekranI, Peki YÖKDİL sınavı tarihi ve detaylar…

YÖKDİL SINAV BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAV BAŞVURU KILAVUZU

YÖKDİL 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat’ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat’ta “yokdil.yok.gov.tr” adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.