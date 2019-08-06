YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlıyor?

YÖKDİL sınavına katılacakların heyecanla beklediği tarihler sınav takvimi ile duyuruldu. Eylül ayından gerçekleştirilecek başvurular ardından Kasım ayında YÖKDİL sınavı gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI TAKVİMİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için başvuru tarihleri;

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2019-YÖKDİL

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019