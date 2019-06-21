Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılmaktadır. YÖKDİL sınavında adaylara çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanmaktadır. Şimdi YÖKDİL hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… YÖKDİL sınavı nedir? Kimler YÖKDİL sınavına girebilir?

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu

ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.