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YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL için sonuç tarihini duyurdu!

YÖKDİL ardından adaylar sınav sonuçları için beklemeye başladı. Çoğunlukla akademik kariyer hedefleyen adayların giriş yaptığı YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

20:58 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL için sonuç tarihini duyurdu!

Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların sıklıkla araştırdığı YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM açıklanma tarihi verdi.

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavı gerçekleştiren YÖKDİL sonuçların, 28 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

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