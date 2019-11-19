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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav sonucu için ÖSYM tarihi duyurdu!

Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Kasım ayının 3'ünde gerçekleştirilen sınavın sonuçları da aynı ayın içerisinde açıklanacak. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

11:53 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav sonucu için ÖSYM tarihi duyurdu!

Çoğunlukla akademik kariyer hedefleyen adayların giriş yaptığı YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM açıklanma tarihi verdi. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların giriş yaptığı sınavda bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlendi.

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavı gerçekleştiren YÖKDİL sonuçların, 28 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

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