YÖKDİL sonuçları ne zaman? ÖSYM’den YÖKDİL sonuçları açıklaması…

YÖKDİL ardından adaylar sınav sonuçları için beklemeye başladı. Çoğunlukla akademik kariyer hedefleyen adayların giriş yaptığı YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavı gerçekleştiren YÖKDİL sonuçların, 28 Kasım’da açıklanacağını duyurdu.

YÖKDİL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.