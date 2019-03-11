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YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? Gözler YÖKDİL sonuçlarında…

İngilizce seviyelerini tespit etmek isteyen öğrenciler YÖKDİL sınavında ter döktüler. YÖKDİL sınavında nasıl bir performans gösterdiklerini tespit etmek isteyen öğrenciler YÖKDİL soru ve cevaplarını araştırıyor. YÖKDİL soru ve cevaplarının ardından ilerleyen günlerde YÖKDİL sonuçları da ilerleyen günlerde açıklanacak...

07:53 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? Gözler YÖKDİL sonuçlarında…

Beklenen YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir ayrıntı bulunmuyor ancak önceki sınav sonuçları bu konuda fikir veriyor. Geçtiğimiz dönelerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarında sonuçların, 15 gün dolaylarında açıklandığı görülmüştü. YÖKDİL sınav sonuçlarının 15 gün, sınav soru ve cevaplarının ise 3 gün içinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

AKADEMİK BİR DİL SINAVI OLARAK YÖKDİL

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

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YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

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Son güncelleme: android-time 08:54 11.03.2019
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