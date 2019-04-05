Yüksek lisans nedir? Tezli ve tezsiz yüksek lisans farkları neler?

Öncelikli amacı programa dahil olan öğrencilere ilgilendiği alanda bilimsel olarak yetkinlik kazandırmak olan yüksek lisans hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yüksek lisans nedir? İşte cevabı…

YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek Lisans ya da İngilizce karşılığı “Master olan en az 4 yıllık lisans eğitiminin ardından devam edilen eğitimdir. Yüksek lisans, kişinin eğitim aldığı bölümde uzmanlaşması ve bu uzmanlık durumunu bilimsel bir makale ile yani tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı”, “yüksek mühendis”, “uzman”, “yüksek mimar” gibi unvanlar kazanır. Yüksek lisans, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır.

– Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puanı almak ve başvurulan programın gerek duyduğu kriterleri yerine getirmek gerekmektedir.

– Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı mezun olunan eğitim alanında veya farklı bir alanda akademik düzeyde bilginin uygulamaya çevrilmesinin hedeflendiği lisans üstü eğitim biçimidir. Tezli yüksek lisans programındaki gibi ALES sınavı şartı aranmamaktadır. Tez yazılması yerine dönem projesi yapılır.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

– Lisans diploması

– Ales sonucu (Tezli yüksek lisans için)

– Transkript

– CV

– Fotoğraf

– Yeterli derecede yabancı dil

– Referans mektubu

– Nüfus cüzdanının fotokopisi

– Askerlik durumunu belirten belge

Not: Bazı üniversiteler farklı belgeler istemektedir. Bu yüzden belgler kuruma göre değişiklik gösterebilir.