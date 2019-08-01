1 liraya ne alabilirsiniz?

Aslında bu haberi yapmaktaki çıkış noktamız çok basit? “1 TL'ye ne alabiliriz?” Sorusunun cevabını bulmak. Eskiden 1 TL o kadar değerliydi ki ‘bir milyoncular' olarak bilinen mağazalardan öteberi pek çok şey satın alınabiliyordu. Şimdi 1 TL'ye hemen hemen hiçbir şey alınamadığı için ‘1 milyoncular' da ortadan kayboldu.

Peki ya bugün 1 TL'ye ne alabiliyoruz? Ucuzluk marketler olarak bilinen market zincirlerinden birinin şubesine giderek bu sorunun cevabını aradık. Daha sonra aynı sorunun cevabını başka bir süpermarkette de aradık.

85 KURUŞA MEYVE SUYU 60 KURUŞA GOFRET VAR

Gördüğümüz tablo şu oldu: Ucuzluk markette (bundan sonra market A diyeceğiz) 85 kuruşa meyve suyu, 60 kuruşa, 95 kuruşa ve 1 TL'ye üç farklı gofret, 50 kuruşa su, 75 kuruşa kakaolu bisküvi, 1 TL'ye küçük kutu süt, 75 kuruşa şekerli sakız bulduk. Kilogram fiyatı 1 TL veya altında sebze meyve yoktu zaten olmasını da beklemiyorduk.

YARIM LİTRE SU 1 TL’Yİ AŞTI

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde şubeleri olan ve her gelir grubundan insanın girdiği bir markete daha gittik. (Buradan sonra market B diyeceğiz) Söz konusu markette suyun fiyatını görünce gözlerimize inanamadık.

Markette satılan ve Türkiye'de adını herkesin bildiği iki markanın sularından biri 1 lirayı aşmış 1 lira 10 kuruş olmuştu, diğer markanın yarım litre sanal market su fiyatı ise 1 lira 30 kuruştu! Ayrıca çok tanınan bir markanın 1 TL'ye satılan suyunu markette bulduk ama su yarım litrelik değil 330 mililitrelikti. Ucuzluk markette yine alışıldığı gibi 50 kuruşa su bulmak mümkün.

1 MİLYONCULARI HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda hızlı bir şeklide bir milyoncu açılıyordu. Söz konusu bir milyoncularda adı üstünde satılan her ürün 1 TL idi. Daha sonra Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle 1 milyoncular kapandı veya isim değiştirdi.

