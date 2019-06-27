1 Temmuz’da elektriğe yüzde 14.98 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPKD), milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, bugün yaptığı toplantının ardından elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar verdi.

Habertük’te yer alan habere göre, başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda masaya yatırıldı. Kurum, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

GAZA DA ZAM GÖRÜNDÜ

Doğalgaz fiyatlarını da BOTAŞ belirliyor. BOTAŞ'ın da 30 Haziran'a kadar 1 Temmuz'dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektrik zammına yakın bir oranda, ‘çift haneli’ zam yapacağı tahmin ediliyor.

ŞEKER VE ÇAY ZAMLANMIŞTI

İstanbul seçimi sonrası şeker ve çay fiyatlarına da yüzde 15 ila 16 oranlarında zam gelmişti. Türkşeker tarafından yapılan açıklamaya göre kristal şekerin fabrika çıkış fiyatı yüzde 16 arttı. ÇAYKUR da kuru çay fiyatında yükselen maliyetler nedeniyle yüzde 15 artışa gitti.