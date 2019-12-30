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1 trilyon liralık ödeme kredi kartıyla yapıldı

Kart kullanım oranları ile Almanya ve İngiltere’nin önüne geçen Türkiye’de kasım sonu itibarıyla toplam kart adedinin 234 milyona ulaştığını belirten Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödemelerin 1 trilyon TL seviyesine geldiğini açıkladı.

05:50 -
Haberler Ekonomi
1 trilyon liralık ödeme kredi kartıyla yapıldı

“Türkiye, Avrupa'da kredi kartı pazarında İngiltere'nin, banka kartı pazarında Almanya'nın önünde birinci sırada yer alıyor. Kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik büyüme ile yaklaşık 1 trilyon TL seviyesine ulaşmış olacak” bilgisini veren Canko, yıl sonunda yabancı kartlarla yapılan ödemelerin 81 milyar TL, internetten ödemelerin ise 2019'da 190 milyar TL'ye çıkacağını dile getirdi.

2019'un, kartlı ödemelerin pozitif büyüme sergilediği bir yıl olduğunu ifade eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019 sonunda yüzde 17'lik artışla yıllık 841 milyar TL'ye ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı. Canko, “Aynı dönemde banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yıllık yüzde 36 artışla 134 milyar TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Böylece 2018 yılında yüzde 21 büyümüş olan toplam kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik artışla yıllık yaklaşık 1 trilyon TL'ye ulaşmış olacak” dedi.

Son güncelleme: 03:58 30.12.2019
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