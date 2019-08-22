10 ayda döviz alımını 27.5 milyar dolar artırdık!

TCMB bugün 9 Ağustos ve 16 Ağustos ile biten haftaya ait verileri birlikte açıkladı.

TCMB verilerine göre 16 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 117.33 milyar dolar ile 9 Ağustos’taki 117.46 milyar dolarlık tarihi zirvesinden sınırlı geriledi.

Verilere göre 16 Ağustos ile biten haftada kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 69.88 milyar dolar oldu.

26 HAFTA DÖVİZ BİRİKİMLERİ KESİNTİSİZ ARTTI

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 ayda 20 milyar dolara yakın yükseliş gösterdikten sonra bugüne kadar da kademeli artışını sürdürdü. 5 Ekim 2018’den bugün açıklanan 16 Ağustos’a kadar bireysellerin yabancı para mevduatları 27.5 milyar dolar artırmış oldu.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan bankacılara göre TL’nin sunduğu faiz ve enflasyon beklentileri de bu eğilimde etkili.

Son dönemde TL’de sert değer kazançları yaşanmasının ardından tarihi zirvedeki döviz mevduatlarının bir kısmının TL’ye dönüp dönmeyeceği piyasa yakından takip ediliyor. Ancak geçen hafta itibarıyla bireysellerin TL’ye geçmeyi henüz tercih etmediği görülüyor.

Bankacılık sektöründeki mevduatlara bakıldığında döviz cinsi mevduatların tüm mevduatlara oranı ise yüzde 50’nin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

REUTERS