10 aylık veri açıklandı! En çok turist Almanya’dan

Tarihi, doğal güzellikleri ve bir çok özelliğiyle turistleri kendisine çekmeyi başaran İstanbul bu yıl yaklaşık 200 farklı ülkeden misafir ağırladı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamayla yılın ilk 10 ayındaki veriler açıklandı.

HANGİ ÜLKEDEN GELİYORLAR?

‘İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu ilk 10 ay’ başlığıyla yapılan açıklamada ekim ayında kente gelen turist sayısının 12 milyon 690 bin 376 olduğu belirterek, geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,91'lik artış olduğu dile getirildi. Aylık ortalaması 1 milyonun üzerinde olan turistlerin daha çok hangi ülkelerden geldiği de verilerle açıklandı.

Buna göre, İstanbul'a en fazla turist gönderen ülke 965 bin 115 kişiyle Almanya olurken, ikinci sırayı 775 bin 682 turistle İran aldı. İran'ı ise 505 bin 847 kişiyle Irak izlerken, diğer ülkeler ise şöyle sıralandı. Rusya'dan 568 bin 317, Fransa'dan 436 bin 429 İngiltere'den 421 bin 292, Suudi Arabistan'dan 403 bin, ABD'den 396 bin 828, Çin'den 335 bin 749, Kuveyt'den ise 297 bin 808 turist İstanbul'u ziyaret etti.

TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI 40 MİLYONU GEÇTİ

Valiliğin paylaştığı verilerde, turistlerin hangi ulaşım tercihlerinde bulunduğunun bilgisi de yer aldı. İstanbul'a bu yıl havayolu ile gelenlerin geçen yıla göre yüzde 11.9 arttığı belirtilerek, 12 milyon 653 bin 888 olduğu ifade edildi. Deniz yolu ile gelenlerin oranlarının ise yüzde 20.1 artışla 36 bin 388'e ulaştığı dile getirildi.

Açıklamaya göre, hava yolu ile gelenlerin yüzde 55.7'sinin İstanbul Havalimanı'nı kullandı, yüzde 24.5'inin Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti, Yüzde 19.8'inin ise geçen Nisan ayında kapatılan Atatürk Havalimanı'ndan ülkemize giriş yaptı. Türkiye'ye gelen turist sayısının 40 milyon 719 bin 786 olduğu da ifade edildi.