100. yıl formaları her geçen gün değerleniyor

Siyasi gerilimler, geçim derdi, yükselen dolar, euro, enflasyon… Türkiye’de bunları özellikle erkeklere unutturabilecek tek bir şey var; futbol!

Türk insanının futbola olan ilgisi ve gönül verdiği takıma olan tutkusu, yolu Türkiye’ye düşen dünya yıldızlarının ilk anlattığı şey oluyor.

Taraftarlar takımlarına kombine ya da lisanslı ürünler alarak destek oluyor. Türkiye’de üç büyüklerin forması 249 TL’ye satılıyor. Ancak bir de özel formalar var ki bu rakamların kat kat üzerinde. Onlar 100. yıl formaları.

Süper Lig’de mücadele eden 3 takım 100 yaşını geçmiş durumda. Bunlar aynı zamanda Türkiye’de en fazla şampiyon olan takımlarımız, namı diğer 3 büyükler. 1903 yılında kurulan Beşiktaş, 1905 yılında kurulan Galatasaray ve 1907 yılında kurulan Fenerbahçe.

Üç büyüklerin tamamı 100. yıllarına özel formalar çıkarmıştı. Formalar artık satışta değil. Sadece ikinci el ürünlerin de satıldığı internet sitelerinde bulunuyor ve bu formaların fiyatları, sezon formalarının çok çok üzerinde.

BEŞİKTAŞ’TA 100. YILIN SEMBOLÜ: İPLİ FORMA

Ercan Taner’in ‘Sergen attı şampiyonluk geldi’ cümlesi ile hafızalara kazınan, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunu ilan ettiği Galatasaray maçında üzerinde bu forma vardı.



İpli forma Beşiktaş’ın en efsane formalarının başında geliyor. İnternet sitelerinde fiyatı 900 TL’ye kadar çıkmış durumda.

Beşiktaş’ın 100. yılında giydiği bir diğer forma da, üzerinde o zamana kadar Beşiktaş futbol takımında oynamış olan futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu formaydı. Bu formanın fiyatı ise 500 ile 1000 TL arasında değişiyor.

Formaların fiyatları yıpranma durumuna göre değişiyor. İmzalı formalar ise çok daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Beşiktaş formaları o dönem yaklaşık 50 TL seviyesinde satışa sunulmuştu. 100. yıl formasının tanıtıldığı o dönem dolar kuru ise 1.51 YTL seviyesindeydi. Türk Lirası dolar karşısında o dönemden bu döneme yaklaşık dört kat değer kaybederken, Beşiktaş forması en az 10 kat değer kazandı.

100. YIL ÇUBUKLUSU 5.850 TL

Fenerbahçe’nin klasik forması çubuklu forma, taraftarların her yıl en çok tercih ettiği forma oluyor. Ancak 100. yıl şampiyonluğunda takımın giydiği çubuklunun yeri, sarı laciverte gönül vermiş birçok kişide farklı. 2007 yılında yaşanan şampiyonlukla daha da değerlenen formanın imzalısı, internette 5850 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Fenerbahçe’nin 100. yılında terlettiği çift taraflı altın sarısı forması da unutulmazlar arasında. İmzalısı 1500 liranın üzerinde.

Çift taraflı formanın imzasız hali ise yaklaşık 900 TL.

Fenerbahçe o yıl çift taraflı formayı 100, çubuklu formayı ise 100 YTL’den satışa sunmuştu. Dolar kuru ise 1.45 seviyesinde bulunuyordu. Forma 2006 yılının Ağustos ayında tanıtıldı. Türk Lirası o döneme göre dört kat değer kaybederken Fenerbahçe’nin 100. yıl forması en az 6-7 kat daha fazla değerlendi.

GALATASARAY’IN 100. YILI ÖZEL TASARIM İLE HAFIZALARDA

3 büyükler arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe 100. yılında şampiyonluk ipini göğüslerken, Galatasaray 100. yılında şampiyon olmayı başaramadı. Ancak 100. yıl özel tasarım forması ile fark yarattı. 100 yıl özel tasarım formanın göğsündeki GS amblemi içerisinde Galatasaray’ın o zamana kadar kazandığı şampiyonlukların yılları yazıyor. Fiyatları ise 500 ile 750 lira arasında değişebiliyor.

Galatasaray’ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu imzalı formanın özel tasarım formanın fiyatı ise 700 liranın üzerinde.

Galatasaray’ın özel tasarım 100. yıl forması o sene 75 YTL’den satışa çıkmıştı. Dolar kuru ise 1.35 seviyesinde bulunuyordu. Türk Lirası o dönemden bu döneme yaklaşık 4 kat değer kaybederken Galatasaray’ın 100. yıl forması yaklaşık 6 kat değer kazandı.