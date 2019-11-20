1000 ASDEP personeli alınacak! ASDEP nedir? Personel alım şartları belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 ASDEP personeli alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacaklarını açıkladı. ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 1000 personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Bu hafta yayımlanacak ilan ile tüm merak edilenler belli olacak.

ASDEP PERSONEL ALIMI İLANI BU HAFTA YAYIMLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; personel alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek haftaya da başvuruları almaya başlayacaklarını duyurdu.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.