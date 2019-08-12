12 Ağustos ekonomik depreminin 1. yıl dönümüne kim ne kazandı, kim ne kaybetti?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi için tarihi bir gün. Geçen yıl Pazar gününe denk gelen 12 Ağustos gecesinde dolar/TL tarihi zirveyi görerek 7.2393 seviyesine kadar çıkmıştı.

Ardından geçen bir yıl içerisinde ekonomi büyük bir türbülansın içinde.

Vatandaş dolar daha fazla yükselir beklentisiyle araya giren yerel seçimin de etkisiyle dolara yüklendi. Aradan geçen bir yıl içerisinde dolar yatırımcısını üzdü.

DOLAR VE EURO ALAN ZARARDA

Geçen yıl ağustos ayında 10 bin TL'ye dolar alan bir vatandaşın aradın bir yıl geçtikten sonra zararı 2405 TL oldu.

10 bin TL ile euro alan bir vatandaşın kaybı ise 2.565 TL olarak hesaplandı.

2018 yılının ağustos ayında 10 bin TL ile 41.60 gram altın alınabiliyordu. Bugün o altın yatırımcısına 987 TL kazandırdı.

10 bin TL'yi faizde tutan ise en kârlı kişi oldu. 3 aylık faiz getirisi hesaplandığında toplamda 2.280 TL faiz geliri elde etti.