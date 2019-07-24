127 üstün zeka Türkiye’de araştırma yapmaya geliyor

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına yurt dışında yaşayan yerli ve yabancı 243 kişi başvurdu. Türkiye, akademik dünyada veya özel sektörde yaptıkları sıra dışı projelerle ses getiren parlak zekalara çağrıda bulundu.

Programa 243 başvuru yapıldı. 21 farklı ülkeden, 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 kişi programa katılmaya hak kazandı. Program kapsamında araştırmacıların yurt dışındaki pozisyonlarını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri ve burada teknolojik araştırmalarda bulunmaları bekleniyor.

Genç araştırmacılara projeleri için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılara ise 1 milyon TL verilecek. Araştırmacının çalışacağı kuruma da 720 bin TL'ye kadar destek yapılacak. Aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyet ödeneği de aktarılacak.

Araştırmacıların aylık ihtiyaçları için genç araştırmacılara 20 bin TL, deneyimli araştırmacılara 24 bin TL maaş verilecek.

Araştırmacı ve Türkiye'ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye'ye geliş uçak bileti masrafı da yine proje kapsamanda karşılanacak.

Destek kazanan araştırmacılardan 58’i ABD’den, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i de Hollanda’dan başvuru yaptı. Aralarında dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden araştırmacılar var.

Destek kazanan araştırmacılar arasında Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketlerde görev yapmakta olan isimler var.