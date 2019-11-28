’13 binin üzerinde market açılacak, 60 zincir kapanacak’

Gıda perakendesi sektöründe 2026 sonuna kadar 13,000’in üzerinde yeni market açılışı ile zincir marketlerde %42 büyüme öngörülüyor. Söz konusu dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin ise sektörden ayrılacağı öngörülüyor.

EN AZ 5 ŞUBESİ OLANLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından hazırlanan “Sektörel Değişim”, “Yerel Zincirler”, “Ulusal ve İndirim Market Zincirleri” raporlarına göre, son sekiz yılda şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı %207 artış kaydetti.

EN FAZLA İNDİRİM MARKETLER BÜYÜDÜ

Söz konusu dönemde en hızlı büyüyen segment indirim marketler olurken; indirim market zincirlerinin toplam market sayısı %293, yerel zincirlerin market sayısı %80, mağazaları en az üç ve daha fazla coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerinin market sayısı ise %81 artış gösterdi.

Raporlara göre, önümüzdeki dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2026 sonunda indirim marketlerin payının mevcut %76’dan %80’e çıkması öngörülüyor. Ancak, indirim marketlerin büyüme hızında 2020 sonrasında yavaşlama bekleniyor.

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YÜZDE 42 BÜYÜYECEK

Perakendenin 2010 yılı sonrasındaki gelişimi ve orta vadede geleceğine ilişkin yapılan projeksiyona göre; 2026 sonuna kadarki süreçte, market zincirlerinde 13,000’in üzerinde yeni açılış ve %42 oranında büyüme öngörülüyor.

Raporların ortaya koyduğu öngörülere göre, 2026 sonuna kadar perakende sektöründe satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin sektörden ayrılmış olacağını belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, buna karşın 30 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini söyledi.

Durdu, marketlerde 2026 sonunda %80 discount, %10 ulusal, %10’u lokal zincir şeklinde pazar dağılımı öngördüklerini ifade etti.

2010’DAN BU YANA 100 MARKET ZİNCİRİ KAPANDI

Rapora göre, 2010 yılından bu yana 88 yerel, 6 ulusal ve 6 discount olmak üzere toplam 100 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldı.

Ortakalan verilerine göre, mevcut durumda gıda perakendesinde toplam 234 market zinciri toplam 34,045 market ile faaliyet gösteriyor.

Sektörde indirim marketler %76, yerel zincirler %13, ulusal zincirler ise %11 pay sahibi. (REUTERS)