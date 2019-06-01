135 milyar dolar fakirleştik

Türkiye'de ekonomik kriz yaşanıp yaşanmadığına ilişkin tartışmalara resmi istatistik kuruluşumuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son noktayı koydu. TÜİK, ekonomimizin peş peşe iki çeyrek dönemdir küçüldüğünü gösteren yeni veriyi dün açıkladı. TÜİK'e göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 küçülen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2.6 oranında daraldı. İktisat bilimi, ardı ardına iki çeyrek küçülme yaşanan ülkelerin resesyona, yani durgunluğa girdiğini söylüyor.

ENFLASYONA RAĞMEN

Resesyona giren ülkelerde üretim ve yatırım düşüyor, işsizlik artıyor. Ekonomide yaşanan küçülme yüzünden her birimiz yılbaşından bu yana 479 dolar, son bir yılda bin 803 dolar fakirleştik.

TÜİK, GSYH'nin bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 oranında küçülerek 158.4 milyar liradan 154.2 milyar liraya gerilediğini hesapladı. Cari fiyatlar dikkate alındığında, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3'lük küçülmeye rağmen 1 trilyon 10 milyar lira GSYH üreten ekonomi, yaşanan enflasyona rağmen bu yılın ilk çeyreğinde sadece 914.7 milyar liralık

GSYH üretebildi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmesi, ‘küçülmenin hız kestiği' şeklinde yorumlanırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerden olumlu sinyallerin gelmesi endişelerin daha da artmasını önledi.

HEP BİRLİKTE FAKİRLEŞTİK

Dolar bazındaki veriler, ekonomideki küçülmeyi daha net gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 206.8 milyar dolar olan GSYH, son çeyrekte 184.9 milyar dolara, yeni açıklanan bu yılın ilk çeyreğinde ise 170.3 milyar dolara geriledi. TÜİK verileri üzerinden yaptığımız yıllıklandırılmış hesaplamalara göre de, geçen yılın ilk çeyreğinde 882.7 milyar dolar olan yıllık GSYH, geçen yılın sonunda 784 milyar dolara, bu yılın ilk çeyreğinde ise 747.6 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar, Türkiye ekonomisinin son bir yılda 135.1 milyar dolar, yılın ilk çeyreğinde ise 36.5 milyar dolar fakirleştiğini, vatandaşın kişi başına gelirinin de son bir yılda bin 803 dolar, ilk çeyrekte ise 479 dolar azalarak fakirliğinin daha da arttığını gösteriyor.

Vatandaş para harcayamıyor

İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 9.5 arttı, buna karşılık dövizdeki artışın da etkisiyle ithalat yüzde 28.8 azaldı. Vatandaşın bu dönemde buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı mallara yönelik tüketim harcaması yüzde 19.5, yarı dayanıklı mallara yaptığı harcama da yüzde 18.2 gibi olağanüstü düzeyde azaldı. Lokanta, otel gibi hizmet harcamaları da yüzde 2.5 azalırken dayanıksız mallara yönelik harcamada ise sadece yüzde 1.6 artış görüldü.