172 bin yabancı Türkiye’den mülk aldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 172 bin 644 yabancı uyruklu kişi ve 4 bin 119 yabancı sermayeli şirketin Türkiye’den taşınmaz mülk satın aldığını açıkladı. Tarla, bağ, bahçe gibi ana taşınmazların toplam parsel adedi 14 bin adet oldu. Bunların toplam ana taşınmaz hisseye isabet eden yüz ölçümü ise 15 milyon 553 bin 992 metrekare olarak belirlendi. Geçtiğimiz aralık ayında yabancıların vatandaşlık hakkı için konut alma limitleri 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkemizde taşınmaz edinen yabancı uyruklu kişi sayısının 172 bin 644 olduğunu açıkladı. Pekcan bunların arsa, tarla, bağ, bahçe vb ana taşınmazların toplam parsel adedinin 14 bin 5 ve toplam ana taşınmaz hisseye isabet eden yüz ölçümünün 15 milyon 553 bin 992 metrekare olduğunu da bildirdi.

2018'DE 33 BİN KİŞİ

Bakan Pekcan, “Ülkemizde taşınmaz edinen yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 119, toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü 216 milyon 564 bin 727 metrekaredir 2018 yılında ülkemizden arsa, tarla, bağ, bahçe ve bağımsız bölüm konut, dükkan edinen yabancı kişi sayısı da toplam 33 bin 657’dir” dedi.

İNGİLİZ, ALMAN, YUNAN

Önerge sahibi Gürer ise, son yıllarda yapılan düzenlemelerle yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde mülk edinmesinin özendirildiğini belirterek, “İngilizler, Almanlar ve Yunanlar başta olmak üzere, Yeni Zelanda’dan Kenya’ya, El Salvador’dan Ruanda’ya kadar farklı ülkelerden ülkemize mülk edinmeye gelenler var ve rakam her yıl artarak devam etmektedir” dedi.