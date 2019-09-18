18 Eylül güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 274,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,70 liradan, bin 809 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 830 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 768 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 788 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman’ın petrol tedarikinin saldırı öncesi seviyelere döndüğünü bildirmesinin jeopolitik risklerde görece azalmaya sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bugün ayrıca İngiltere ve Avro Bölgesi’nde enflasyon ile ABD’de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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