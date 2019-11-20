1980’den bu yana ilk kez vergi rekortmeninin ismi açıklanmadı!

Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 yılında Türkiye'de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı. 2018 yılında vergi rekortmeni isminin gizli tutulmasını tercih etti. Sozcu.com.tr'nin İstanbul Defterdarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre 1980 yılından bu yana ulaştığı kayıtlara göre ilk kez vergi rekortmeninin ismi gizli tutuldu.

1980 yılında Türkiye’nin vergi rekortmeni Ahmet-Mehmet Onur Kardeşler olmuştu. 80’li yıllarda vergi rekortmenliği listesinde bir çeşitlilik göze çarparken 90’lı yıllarda iş insanı Aydın Doğan ve genelev patroniçesi Manukyan’ın isimleri sıklıkla listede yer alıyordu. Manukyan sırasıyla 1990, 1992 ve 1993 yıllarında Türkiye genelinde vergi rekortmeni oldu.

1994’TEN SONRA DOĞAN DEFALARCA REKOR KIRDI

Ardından iş insanı Aydın Doğan sırasıyla 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2007 ve 2009 yıllarında Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni oldu.

2018 LİSTESİNDE GÖZE ÇARPAN DETAYLAR

2018 yılı vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Buna göre listede yer alan ilk iki isim ismini açıklamadı. Listede dikkat çeken bazı detaylar ise şöyle:

ÜLKER LİSTEDE YOK

Forbes'a göre 2018 yılında Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker’in ismi rekortmenler listesinde yer almadı.

ŞAHENK DE YOK

Ferit Şahenk veya herhangi bir Şahenk Ailesi üyesi de listede yok. Ferit Şahenk 2017 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 14. İsim olmuştu. Şahenk 15 milyon 186 bin TL gelir vergisi ödemişti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İNSANI NE YAPTI?

Yine Forbes'a göre 2019 yılında 3.8 milyar dolar serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı olan Erman Ilıcak rekortmen listesinde 5. sırada yer aldı. Ilıcak, 2017 yılı listesinde 12. sırada yer bulmuştu. Erman Ilıcak 2018 yılında 35 milyon 200 bin TL gelir vergisi ödemişti. 2017 yılında Ilıcak'a 17 milyon 100 bin TL gelir vergisi çıkmıştı.

LİSTEDE BİR AVUKAT GÖNENÇ GÜRKAYNAK

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında bir avukat dikkat çekti. Kamuoyunda Twitter ve Wikipedia'nın Türkiye'de serbest avukatlığını yapmasıyla tanınan Gönenç Gürkaynak ödediği 25.4 milyon TL'lik vergi ile Türkiye’de en fazla gelir vergisi ödeyen 9’uncu isim oldu.

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