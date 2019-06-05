2.6 milyon liraya mutfak tadilatı

Hükümet yetkililerinin tasarruf çağrılarına rağmen basın toplantılarını beş yıldızlı otellerde yapmayı sürdürerek, 10 toplantıya 1 milyon 364 bin lira harcayan Merkez Bankası, şimdi de 2 milyon 630 bin TL'ye “mutfak tadilatı” yaptırıyor. Tadilat, Merkez Bankası'nın Ankara'daki idare merkezi D bloğundaki mutfak ve servis bölümlerinde yapılacak. Mutfak ve servis mahallelerinin yenilenmesi işi için 5 Mart 2019'da ihaleye çıkıldı ve 3 milyon 381 bin 489 TL maliyet belirlendi. 29 Mart 2019 tarihinde 2 milyon 630 bin 941 TL'lik sözleşme imzalanan proje kapsamında, inşaat, mekanik ve elektrik işi olmak üzere toplam 462 kalem iş yapılacak. Tadilatın 2021'e kadar kademeli olarak süreceği belirtildi.

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MESCİT 438 BİN TL

Banka, 2 Ocak 2019 tarihinde de, idare binasına yapılacak mescit ve abdest mahalleri için 438 bin TL'lik sözleşme imzalamıştı. 2018'de idare merkezi kapalı devre TV sisteminin yenilenmesi işi için 4 milyon 395 bin TL, toplantı salonlarının ses ve görüntü işleri için 273 bin dolar, belgesel ve animasyon filmleri yapımı için ise 339 bin TL harcamıştı.

Merkez nereye ne kadar harcama yaptı?

– OTELLER: Enflasyon raporlarını açıklamak için kendi boş salonları yerine beş yıldızlı lüks otelleri tercih ederek son 2.5 yılda yapılan 10 toplantıya toplam 1 milyon 364 bin TL, yalnızca 2018 yılında yapılan 4 toplantıya ise 650 bin TL ödemişti.

– KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ: Banka, 2018'de idare merkezi kapalı devre televizyon sisteminin yenilenmesi işi için 4 yıllığına 4 milyon 395 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Sözleşme 2 Kasım 2018'de imzalandı.

– SES SİSTEMİ: Merkez Bankası'nın 17 kat toplantı ve çok amaçlı salonlarının ses, görüntü ve otomasyon sistemlerinin 3 yıllığına temini için 2 Ağustos tarihinde 273 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

– ANİMASYON FİLMİ: Merkez Bankası 4 Temmuz'da ihaleye çıkarak belgesel film yapımı ve 29 Haziran'da ihaleye çıkarak da animasyon filmi yapımı hizmeti satın aldı. Bu iki film işi için 439 bin TL ödendi.

– TADİLAT: Banka geçen mart ayında binasının 17. ve 18. katlarında tadilat yaptırmaya başladı. Bunun maliyeti ise 1 milyon 906 bin TL tuttu. Sistem salonu tadilatına ise 606 bin TL harcandı.