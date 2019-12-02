2 Aralık altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya yatay bir çizgide, büyük değişiklikler yaşamadan başladı. İşte günün altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 441,07 Lira

YARIM ALTIN: 882,15 Lira

GRAM ALTIN: 269,83 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.