2 bin 500 dönüm ekili ıspanak tarlada kaldı

Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Ispanak insanı zehirliyor diye bütün çiftçiyi zan altında bırakanlara karşı çok sert açıklamalarda bulundu.

BİR KİŞİNİN HATASI TÜM ÜRETİCİYİ ETKİLEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir pancar kooperatifi yönetim kurulu üyesi ve Yenişehir Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş, “Tabi ki bu konu çok önemli bir konu. Bu bizleri çok üzdü. Fakat ıspanağı üreten çiftçi bir kişidir. Bunu pazara götüren de bir kişidir. Bu olay nasıl oldu? Tam araştırmadan, sanki Türkiye genelindeki bütün ıspanak üreten çiftçilerin tarlasında yetiştirdiği ürünün hepsi zehirliymiş gibi yansıtılması nedeniyle üreticin mahsulü tarlada kalarak satılamaz hale gelmiştir. Biz de diyoruz ki, ıspanak bugüne kadar kimseyi zehirlememiştir. Herkes gönül rahatlığı ile tüketebilir” diye konuştu.

2 BİN 500 DÖNÜM EKİLİ ISPANAK TARLADA KALDI

Başkan Aktaş, “ Sadece Yenişehir bölgesinde 2 bin 500 dönüm alanda ekili olan satışa hazır ıspanak sırf bu olaylardan dolayı tarlada kalmıştır. Bir de bunun Türkiye genelini düşünün, Ispanağın tarladaki hasadından sonra derelerde ve uygunsuz yerlerde yıkanması araştırılmalıdır. O derelere hangi fabrikaların kimyasalları atık salmıştır. Bunu yetkili kurumlar bakarak araştırmalıdır. Araştırılmadan yapılan açıklamalardan dolayı Türk çiftçisi ıspanak üreticisi zarara uğratılmıştır” ifadelerinde bulundu.