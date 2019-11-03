2 Kasım Pazar altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. 2 Kasım altın fiyatları haberimizde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

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