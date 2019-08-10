200 bin işçi eylem yapacak

Türk-İş'e bağlı 200 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde makul zam teklifi gelmeyince eylem kararı alındı. İşçiler 15 Ağustos'ta işe gidecek ancak çalışmayacak, cuma günü yemek yemeyecek, pazartesi günü de Güvenpark'a yürüyecek.

Kamu işçisi bayrama eylem kararıyla giriyor. Türk-İş Koordinasyon Kurulu, yapılan çağrıya rağmen iktidardan cuma günü makul bir zam teklifi gelmemesi üzerine eylem kararı aldı. Eylemler 3 ayrı güne yayılarak 3 farklı yöntemle uygulanırken, uzlaşma sağlanamazsa 19 Ağustos Pazartesi günü Darphane ve matbaa işçileri, 25 Ağustos'ta da Zonguldak maden işçileri greve çıkacak.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, verdikleri süreye rağmen cuma günü iktidardan yeni teklif gelmemesi üzerine Türkİş yönetimini dün Ankara'da topladı. Toplantıda iktidardan en son 3'üncü görüşmede iletilen yüzde 7+4'ün üzerine yeni bir teklif gelmemesi üzerine, uyarı amacıyla 3 aşamalı eylem yapılmasına karar verildi.

GÜVENPARK'A YÜRÜYECEKLER

Buna göre ülke genelindeki Türk-İş'e bağlı yaklaşık 200 bin işçi 15 Ağustos Perşembe günü işyerlerinde bildiri okuyup bir saat oturma eylemi yapacak. 16 Ağustos Cuma günü de işçiler öğle yemeğini yemeyerek protesto eyleminde bulunacak. 19 Ağustos Pazartesi günü ise Türk-İş'e bağlı tüm sendika başkan ve yöneticileri ile şube yönetim kurulu üyeleri sabah 10:00'da genel merkezde toplanıp yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Güvenpark'a yürüyecek ve burada kitlesel basın açıklaması yapacak.

“ENFLASYONA İNANMIYORUM”

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Ergün Atalay, eylem kararı nedeniyle bayramlaşma dışında bütün bir bayramı Ankara'da Türk-İş karargahında geçireceğini söyledi. Atalay, bu süre içerisinde iktidardan kabul edilebilir makul bir teklif gelmesi halinde oturup konuşacaklarını belirtirken, “İşçiyi mutlu eden bir teklif gelirse niye eylem yapayım, uzlaşır çifte bayram ederiz” dedi.

GREV KARARLARI DA GELİYOR

Atalay, niçin eylem kararı aldıklarını ise “İktidar bize,‘Bu yıl ilk 6 ayda enflasyon yüzde 5.01 oldu ama biz size yüzde 7 veriyoruz' diyor. Ama ben işçinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan o enflasyon rakamlarına inanmıyorum ki. İnanan varsa beri gelsin” sözleriyle açıkladı.

19 Ağustos Pazartesi günü Darphane ve matbaa işçileri, 25 Ağustos Pazar günü de yaklaşık 8 bin kişilik Zonguldak maden işçileri greve çıkacak. Greve çıkılmaması halinde sendikaların yetkisi düşeceği için grev kararı zorunlu olarak alınacak.