1500-2000 TL’ye ATM kartlarını suçlulara teslim ediyorlar

Son zamanlarda Türkiye'de gittikçe artan yasa dışı bahsin üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet güçleri ciddi bir şekilde gidiyorlar ve internet üzerinden futbol maçlarına yasa dışı bahis oynattığı düşünülen şahısların banka hesapları çok ciddi bir şekilde inceleniyor.

Bunun farkında olan suçlular ise kimi vatandaşları çarklarına dahil ederek onlara ayda 1500-2000 TL arası ücret ödeyerek daha rahat bir şekilde yasa dışı bahis trafiğini yönetiyorlar.

ATM KARTINI GETİR 2000 TL’Yİ AL

Sozcu.com.tr’nin mağdurlardan ve yasal bahis sektörünün içindeki isimlerden aldığı bilgilere göre sistem şöyle işliyor… Yasa dışı bahis şirketinden birisi bir vatandaşa ulaşıp kendisinin bir banka hesabı açtırmasını ve ATM kartını kendilerine teslim etmelerini istiyor. ATM kartı teslim edildikten sonra kişiye sadece hesap açtığı için ayda elden 1500 TL – 2000 TL bir ücret verileceği ifade ediliyor.

Böylece onlarca farklı banka hesabına sahip olan yasa dışı bahis sitesinin elemanları para trafiğini buradan yönetiyorlar. Söz konusu hesaplara yatırılan yasa dışı bahis paralarını ise ATM'lerden ellerindeki kartla çekiyorlar.

PİRAMİT SİSTEMİ GİBİ

Bu konudaki mağdurların sayısı oldukça artmış durumda. Sisteme katılan bazı vatandaşlara eğer hesap açacak yeni bir kişiyi sisteme katarlarsa daha fazla ücret alacakları ifade ediliyor yani bir nevi piramit sistemi de kurulmuş durumda.

Daha sonra vatandaşın hesabı inceleme katıldığında bütün yasal sorumluluk da kendisi üzerinde oluyor ve yasa dışı bahis oynatmaktan hakkında işlem yapılabiliyor.

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‘YASADA SUÇLU VATANDAŞ SAYILIR’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada adına hesap açılan kişinin üzerinden para trafiği döndüğü için yasal olarak asıl suçlu olduğunu anlatıyor. Ağaoğlu, “Masum insanların üzerinden para transferi yapıyorlar. Ellerinden banka kartlarını alıyorlar. Şebekenin elemanı ATM’den parayı, güvenlik kamerası yüzünü görmeyecek bir şekilde. Adına hesap açılan kişi asıl suçlu olmuş oluyor. Dikkat, sosyal medyada tehlike kol geziyor” diye konuştu.

‘HİÇ KİMSE KENDİ KAZANCINI PAYLAŞMAZ’

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da AA’ya yaptığı açıklamada son dönemde şans oyunlarına talebin arttığını ve bunu fırsata çeviren dolandırıcıların pozisyon aldığını söyledi.

Yılmaz, özellikle sosyal medyada futbol ve basketbol üzerinden bahisler yapıldığını belirterek şöyle dedi:

“İnsanların son derece dikkatli olması lazım. Tuzağa düşürülen tüketicinin cebinden parası çekilip alınıyor. Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz. Böyle bir kazanç söz konusuysa mantık olarak ilk önce kendilerinin almaları gerekiyor.”