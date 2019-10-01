2018’de 132 milyonluk kaçak geçiş yapıldı

Sayıştay'ın 2018 raporunda, köprü ve otoyollardaki HGS ve OGS ile ilgili dikkat çekici detaylar yer aldı. Raporda, “132 milyon 22 bin 276 TL olan kaçak geçiş maliyetinin köprü ve otoyollardan plakası tespit edilebilen araçların geçişleri, plakası tespit edilemeyen araçların geçişleri ve yabancı plakalı araçların geçişlerinin toplamından meydana geldiği” belirtildi.

2 MİLYAR GELİR ELDE EDİLDİ

Köprü ve otoyollardan 2018 yılında OGS’den 152 milyon 12 bin 519 adet araç geçiş yaptı ve bu geçişlerden toplamda 633 milyon 722 bin 617 TL gelir elde edildi. HGS’den ise 311 milyon 429 bin 33 adet araç geçiş yaptı ve bu geçişlerden de 1 milyar 549 milyon 661 bin 614 TL gelir elde edildi. Toplam gelir ise 2 milyar 183 milyon 384 bin 231 TL olarak kayıtlara geçti.

GELİR TAHAKKUK KAYDI YAPILAMADI

Sayıştay denetçileri, “Vergi daireleri tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarları hariç olmak üzere, 2018 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 132 milyon 22 bin 276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmamış ve söz konusu bedellere mali tablolarda yer verilmemiştir” şeklinde görüş bildirdi.

OTOMATİK TAHAKKUK BELGESİ OLUŞTURULACAK

Raporun devamında, “Kamu İdaresi göndermiş olduğu cevapta, bulgu konusu hususu kabul etmiş olup köprü ve otoyollarda meydana gelen kaçak geçişlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesine yönelik olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve çalışmalar tamamlandığında kaçak geçişler için otomatik tahakkuk belgesi oluşturulacağını ve muhasebe kayıtlarının yapılacağını belirtmiştir” ifadelerine yer verildi.

“KAÇAK GEÇİŞLERİN MUHASEBE KAYITLARI YAPILMADI”

Raporda son olarak, 2018 yılı itibariyle köprü ve otoyollarda meydana gelen kaçak geçişlerin tahakkukuna ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı belirtilerek, “Mali tablolarda 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ile 600-Gelirler Hesabı olması gerekenden 132 milyon 22 bin 276 TL daha düşük görünmektedir” denildi.