2019 adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet’ten ikamet adresi değiştirme…

Adres değişikliği nasıl yapılır? sorusu seçimin yaklaşması ile daha da popüler hale geliyor. İş ya da okul nedeniyle vakti olmayanlar ikametgah adresi değişikliğini internet üzerinden yapmak istiyor. e-Devlet Kapısı vatandaşların, devlet kurumlarında olan işlerinin büyük bir bölümünü uzun kuyruklar beklemeden internet üzerinden kolayca yapmasını sağlıyor. Ancak ikametgah değişikliğini e devlet üzerinden yapabilmek için mobil imzaya ihtiyaç var. Peki, e-Devlet ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden ikametgah belgesi alma işlemi hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Seçimlerin yaklaşması ve seçmen listelerinin askıya çıkması ile adres değişikliği yapmak isteyenler de harekete geçti. Oy kullanırken ikamet edilen adrese en yakın okul tercih ediliyor. Yani seçmen listeleri buna göre belirleniyor. Adresini değiştirenlerin ikamet bildirimi yapmak için de bir süresi var. Peki adres değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Birçok hizmete istediğiniz anda kolaylıkla ulaşmanızı ve gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet sistemine yeni hizmetler ekleniyor. Bu anlamda son değişim ikametgah belgesi alma konusunda yapıldı. E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı. Daha önce sadece kendiniz için belge alabildiğiniz sistemden artık, eşiniz ve henüz ergin olmayan çocuklarınız için de ikametgah belgesi alabileceksiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak.

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İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN İSTENEN BELGELER…

Nüfus Müdürlüklerine ikamet adresinizi değiştirdiğiniz zaman yaptığınız başvuruda; beyanda bulunduğunuz adreste bulunan konut/evde size ait fatura, elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi ya da kira sözleşmesi gibi geçerli evrakları yanınızda götürmelisiniz. Beyan edilen adres boş bir konut ise herhangi bir belge istenmemektedir. Nüfus Müdürlüğünden ikamet değişikliğinin ardından verilen belgeyi mahalle muhtarına bildirmek zorunlu bir işlem değildir.

Eğer ikametinizi birlikte oturma gerekçesiyle değiştiriyorsanız; yapmanız gereken birlikte oturacağınız kişi ile birlikte müracaat etmek. Bunun söz konusu olmadığı durumlarda, apartman ya da site yöneticisi, muhtar tarafından birlikte oturulduğuna dair yazılı beyan ibraz edilmelidir.

E DEVLET SİSTEMİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

2007 yılından itibaren Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların, ikamet ettikleri adresler veri tabanına kaydediliyor. İkamet değişikliği işleminin e devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi için mobil imzanız ya da elektronik imzanızın bulunması gereklidir. Yani bunlar olmadan adres değişikliği yapabilmeniz mümkün değildir. Mobil imza ve elektronik imza anlaşmalı kurumlardan alınabilen maliyeti yüksek ve vakit alan bir işlem. (noter tasdikli belge, aylık veya yıllık ücret, şahsi başvuru gibi) E devlet sistemi üzerinden sadece ikamet belgesi alabileceğinizi unutmayın!

İKAMETGAH BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sistemde yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından ‘e-Hizmetler' bölümünden ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' altında yer alan ‘Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama' hizmetini bulun. Bu hizmete tıkladığınızda karşınıza işlem hakkında bilgilendirme yazısı çıkacaktır. Yazının hemen altında yer alan ‘Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum' butonunu işaretleyerek ‘Devat Et' butonuna tıklayın. Bu kez açılan ekranda belgeyi kimin için alacağınızı işaretlemeniz gerekiyor. Eğer kendiniz için alacaksanız ek bir bilgi gerekmiyor ancak eş yahut çocuğunuz için alacaksanız ona ait T.C. kimlik numarasını da ekrandaki gerekli alana girmeniz gerekiyor. Son olarak bir kez daha ‘Devam Et' butonuna tıkladığınızda sorgulama işlemini tamamlamış olacaksınız. Sorgulama sonunda eğer isterseniz belgenin çıktısını da alabilirsiniz. Ayrıca gün içinde bir defa ikametgah sorgulama işlemi yapabiliyor olsanız da bu belgeden dilediğiniz kadar nüsha alabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama)

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

İkametinizi değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır. Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 50 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL'dir.