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2019 AGİ ne kadar oldu?

2019 yılı asgari ücret rakamları açıklandıktan sonra Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. İşte 2019 AGİ ücretleri...

08:45 -
Haberler Ekonomi
2019 AGİ ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği 2 bin 20 TL’lik asgari ücret sonrası AGİ’deki artış da belli oldu. Peki, 2019 AGİ ne kadar oldu? İşte cevabı…

2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, evli eşi çalışmayan 230,22 TL, evli eşi çalışmayan bir çocuklu ise 259 TL oldu.

2019 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

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Son güncelleme: android-time 08:46 25.01.2019
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