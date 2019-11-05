“2019 AGİ ücretleri ne kadar?” sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok aranan konulardan biri. Bununla birlikte özellikle asgari ücretle çalışan kişilerin asgari ücreti öğrenmek istemelerine karşılık Asgari Geçim İndirimi tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor. AGİ çeşitli faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Kişinin bekar olup olmadığı ya da evinde bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi. Mesela bekâr bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile evli ancak çocuk sahibi olmayan kişinin alacağı ve eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı Asgari Geçim İndirimi ile arasında farklar vardır. Eğer siz de AGİ ücretlerini merak ediyorsanız işte sizin içi hazırladığımız haberimizin detayları…

AGİ NEDİR?

2008 sonrasında çalışanların fiş toplayarak aldığı vergi iadesinin yerini şimdilerde Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ aldı. Daha açıklayıcı ve özet bir şekilde anlatmak gerekirse devletin çalışanlara ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yani eş ve çocuk gibi kişilere ödemiş olduğu vergi iadesidir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapmış olduğu uzun görüşmeler sonrasında 2018 yılının son günlerinde 2019 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret miktarı belirlenmiştir. Görüşmeler sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücreti

-Brüt 2 bin 558 lira

-Net 2 bin 20 lira olarak açıkladı.

Böylece, 2019 yılında net asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmış oldu.

2019 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2019 yılı için verilen AGİ tutarları şu şekilde;

-Bekar 191,85 TL

-Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL

-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

-Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışan 191,85 TL

-Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

-Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL

-Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

-Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

-Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL